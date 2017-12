Actualidade

O Movimento dos Países Não-Alinhados expressou "grave preocupação" pela intenção dos EUA de transferir a sua embaixada em Israel de Telavive para Jerusalém, o que representaria um reconhecimento de Washington daquela cidade como capital do Estado hebraico.

O Movimento, cuja presidência rotativa é assumida atualmente pelo Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, advertiu na terça-feira que "tais ações provocativas" não observam as resoluções do Conselho de Segurança" da ONU e "aumentarão ainda mais as tensões" na zona, "com potenciais repercussões de grande alcance".

Num comunicado divulgado pela diplomacia venezuelana, o Movimento, surgido depois de formados os dois grandes blocos da Guerra-Fria, liderados pelos Estados Unidos e pela antiga União Soviética (URSS), recorda as resoluções da ONU em que se fala de Israel como "potência ocupante" e se pede a retirada de todas as representações diplomáticas da Cidade Santa.