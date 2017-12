Actualidade

A decisão da classificação dos Bonecos de Estremoz, na 12.ª Reunião do Comité Intergovernamental da UNESCO para Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, foi adiada, devendo ocorrer quinta-feira, na Ilha de Jeju, na Coreia do Sul.

A classificação da "Produção de Figurado em Barro de Estremoz", vulgarmente conhecida como "Bonecos de Estremoz", foi adiada na sequência das sucessivas discussões em redor de outras candidaturas que mereceram, por parte dos participantes naquela reunião que decorre até sábado, um debate mais aprofundado.

Dos 49 dossiers apresentados na 12.ª Reunião do Comité Intergovernamental da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), resultaram 35 candidaturas, tendo sido várias chumbadas e só nove estão em votação, entre as quais a candidatura portuguesa.