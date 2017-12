Actualidade

O despiste de um camião, que provocou ferimentos ligeiros no condutor, obrigou hoje ao corte de trânsito no acesso da Avenida AEP à Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo a fonte das Relações Públicas da PSP/Porto, o camião tombou no acesso da Avenida AEP (A28) à VCI, no sentido Freixo-Arrábida.

Segundo fonte dos Sapadores Bombeiros, o despiste ocorreu cerca das 09:10 e provocou derrame de combustível naquele acesso, bem como perda de carga (aparas de madeira) que o veículo transportava que transportava.