Actualidade

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, enalteceu hoje a qualidade da sua equipa, à partida para a Turquia, apontando os quartos de final como objetivo na Liga Europa de futebol.

Os minhotos defrontam na quinta-feira o Basaksehir com o apuramento para os 16 avos de final já garantido e António Salvador, apesar de satisfeito, aponta a meta para mais além.

"Temos noção do feito que o Braga alcançou nesta fase de grupos, um autêntico grupo de 'Champions.' Amanhã [quinta-feira] vamos defrontar o líder do campeonato turco, o Hoffenheim é uma equipa de topo na Alemanha e o Ludogorets é o crónico campeão búlgaro. Há que agradecer aos jogadores, ao 'staff' e aos adeptos. Mas não vamos à Turquia passear. Vamos lá por prestígio e para tentar ser cabeças de série no sorteio dos 16 avos de final", afirmou à partida para a Turquia, no aeroporto Francisco Sá Carneiro.