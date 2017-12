Actualidade

O PS vai introduzir a recusa de um exército europeu e da especialização das Forças Armadas nacionais na sua recomendação sobre a adesão de Portugal à cooperação europeia de defesa, procurando "um amplo apoio e consenso no parlamento".

"O Partido Socialista fez várias diligências no sentido de concertar posições e ter uma posição desta Assembleia da República com uma votação o mais ampla possível", anunciou hoje no parlamento o deputado Vitalino Canas.

A bancada socialista decidiu assim introduzir no seu projeto de resolução, que será discutido hoje à tarde no plenário, "duas emendas" sobre aspetos que já constavam na parte introdutória da iniciativa, mas não na parte resolutiva.