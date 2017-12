Jerusalém

A presidência russa está preocupada com a intenção dos Estados Unidos de reconhecerem Jerusalém como capital de Israel e teme uma "possível deterioração" da situação no Médio Oriente, disse à imprensa o porta-voz do Kremlin.

"A situação não é fácil", disse Dmitri Peskov, porta-voz do Presidente Vladimir Putin, num encontro com jornalistas em Moscovo.

Segundo Peskov, Putin falou do assunto com o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, na terça-feira à noite, e manifestou a sua preocupação com "uma possível deterioração" da situação na região.