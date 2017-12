Actualidade

O ministro da Construção e Obras Públicas de Angola, Manuel Tavares de Almeida, negou hoje a veracidade de notícias sobre um alegado desvio de 88 milhões de kwanzas (450 mil euros), atribuído ao atual secretário de Estado da Construção.

"Lamento com profunda tristeza o incidente que está a afetar o bom nome e a dignidade do nosso secretário de Estado, que está a ser alvo de uma calúnia publicada por alguns jornais da capital", afirmou o ministro, que falava na abertura do conselho consultivo daquele ministério, realizado hoje em Luanda.

O governante afirmou que a direção do órgão que dirige "já comprovou publicamente, de forma inequívoca" que as acusações não correspondem à verdade.