Actualidade

A Comissão Europeia formalizou hoje as propostas de criação de um Fundo Monetário Europeu (FME) e do cargo de um ministro europeu da economia e finanças, no quadro do roteiro que propõe para o aprofundamento da União Económica e Monetária (UEM).

Apresentado a sensivelmente uma semana de uma cimeira do Euro, que decorrerá em Bruxelas em 15 de dezembro, o pacote de propostas hoje apresentado pela "Comissão Juncker" com o objetivo de "reforçar a unidade, a eficiência e a responsabilização democrática da União Económica e Monetária Europeia até 2025" contempla "medidas concretas a tomar nos próximos 18 meses".

Relativamente à ideia, há muito falada, de um Fundo Monetário Europeu, a Comissão convida o Parlamento Europeu e o Conselho (Estados-membros) a adotarem-na até meados de 2019.