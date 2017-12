Actualidade

O internacional português Ricardinho, eleito quatro vezes melhor jogador de futsal do mundo, diz ter parecenças com o futebol de Lionel Messi, mas que noutros aspetos se identifica com Cristiano Ronaldo.

"Sou pequeno como Messi, esquerdino como Messi e toco a bola como Messi, o que me dizem é que me pareço muito mais com o Messi quando jogo, mas não prefiro Messi, o Cristiano também tem muito talento", começou por dizer o jogador português, em entrevista à agência AFP.

Ricardinho, eleito quatro vezes o melhor jogador do mundo ((2010, 2014, 2015 e 2016), falou naquilo que são as semelhanças que encontra com Cristiano Ronaldo, que pode vencer a Bola de Ouro pela quinta vez, na quinta-feira.