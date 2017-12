Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) considera que a economia portuguesa continua excessivamente endividada, o que a torna frágil a eventuais problemas, e pede uma redução da dívida, em especial ao Estado, aproveitando o atual momento económico positivo.

"Afigura-se crucial que o atual enquadramento macroeconómico e financeiro seja encarado como uma oportunidade para a redução do endividamento da economia e de reforço do ajustamento estrutural das finanças públicas", lê-se no Relatório de Estabilidade Financeira, hoje divulgado.

Para o BdP, o elevado endividamento da economia portuguesa (administrações públicas, empresas e particulares) continua a ser um risco para a estabilidade financeira, já que torna a economia mais vulnerável a "choques adversos", e pede que se aproveite a atual conjuntura favorável para reduzir a dívida até porque o Banco Central Europeu (BCE) se prepara para reduzir os estímulos à economia europeia.