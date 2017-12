Mundial2018

O ex-futebolista internacional português Luís Figo defendeu hoje que a seleção portuguesa foi sorteada "num dos grupos mais difíceis" do Mundial2018, mas lembrou que dispõe de "uma das melhores equipas da atualidade".

"Sem dúvida que Portugal calhou num dos grupos mais difíceis, mas tem uma das melhores equipas da atualidade e as aspirações têm de ser as mesmas", observou o ex-jogador, à margem da festa de natal da Fundação Luís Figo, em Lisboa.

A seleção campeã europeia, orientada por Fernando Santos, foi sorteada no Grupo B do Campeonato do Mundo de 2018 - cuja fase final se vai realizar na Rússia -, em conjunto com as representações de Espanha, Marrocos e Irão.