Jerusalém

O Presidente da República afirmou hoje que Portugal está preocupado com "gestos que possam ser considerados contraproducentes para o clima de diálogo" no Próximo e no Médio Oriente, referindo que o Governo já manifestou essa posição.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava na Sala das Bicas do Palácio de Belém, em Lisboa, nunca se referiu diretamente ao possível reconhecimento pelos Estados Unidos de Jerusalém como capital de Israel, que segundo vários órgãos de comunicação social será anunciado hoje pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

"Acompanhamos a situação relativamente ao Próximo e ao Médio Oriente e Portugal, em especial, já manifestou a nível de Governo a sua preocupação por gestos que possam ser considerados contraproducentes para o clima de diálogo, de entendimento e de paz numa área sensível do globo", declarou o Presidente da República aos jornalistas.