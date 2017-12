Actualidade

O Ministério da Saúde autorizou o investimento de 1,7 milhões de euros na construção de uma nova farmácia hospitalar que vai permitir retomar a preparação dos tratamentos de quimioterapia no Centro Hospitalar do Oeste, foi hoje anunciado.

O Centro Hospitalar do Oeste (CHO) refere em nota de imprensa que "o secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, aprovou o pedido de autorização prévia para a realização dos investimentos das obras de construção do edifício destinado à instalação dos serviços farmacêuticos", prevista para a unidade de Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste.

As obras, para as quais falta lançar concurso público, estão orçadas em 1,7 milhões de euros.