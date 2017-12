Actualidade

A Autoeuropa admite avançar com um horário de trabalho de laboração contínua que lhe permita dar resposta ao volume de produção para satisfazer as encomendas do novo veículo T-Roc para 2018, em comunicado distribuído terça-feira aos trabalhadores.

"É indiscutível a necessidade de ter no início do novo ano um modelo de trabalho que responda às encomendas dos clientes para a primeira metade de 2018, sob risco de entrarmos em incumprimento com o programa de produção. Todos os colegas envolvidos no processo têm também de ser informados atempadamente", refere o comunicado da Autoeuropa que surge na sequência da rejeição de dois pré-acordos negociados previamente com os representantes dos trabalhadores.

"Será tomada uma decisão que cumpra com a lei, mantenha o emprego, assegure o crescimento da fábrica e o programa de produção. Em paralelo, a empresa vai manter abertos os canais de comunicação com as partes envolvidas", reforça o documento.