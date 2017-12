Incêndios

Executivos de concelhos do distrito de Viseu que foram fustigados pelos incêndios de outubro tiveram a preocupação de, este ano, tentar transmitir ânimo, esperança e um sentimento de união aos munícipes durante a quadra natalícia.

"Queremos que as pessoas saiam de suas casas, estejam em grupo, não estejam isoladas", disse à agência Lusa o vice-presidente da Câmara de Santa Comba Dão, Joaquim Agostinho Marques.

Sem conseguir apontar um montante concreto, até porque muitas das iniciativas de Natal se realizam em parceria com as associações do concelho, Joaquim Agostinho Marques disse que "houve um reforço de verbas" para esta quadra.