Actualidade

A triatleta Vanessa Fernandes agradeceu hoje a confiança do Benfica ao renovar o seu contrato por quatro anos, depois de momentos menos bons na carreira, frisando também que o triatlo é o seu principal foco neste momento.

"O Benfica sempre teve muita confiança em mim, é uma ligação muito grande, muito mais do que como atleta. É uma grande família e não me falham", afirmou Vanessa Fernandes, justificando: "Com esta camisola entrego-me com muito mais paixão e mais querer naquilo que faço. Eu vejo assim o Benfica".

Ligada ao clube da Luz desde 2005, a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim2008, mostrou-se "bastante grata e privilegiada" pela renovação, aludindo "às alturas que esteve mais afastada", mas sem esquecer que o Benfica "esteve sempre preocupado no que queria fazer".