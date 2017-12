LE

O treinador Pedro Martins disse hoje que o Vitória de Guimarães precisa de se concentrar em bater o Konyaspor, apesar de precisar de um triunfo do Salzburgo, em Marselha, para seguir em frente na Liga Europa de futebol.

Os vimaranenses partem para a sexta e última jornada do Grupo I no quarto e último lugar, com quatro pontos, mas ainda com hipótese de seguir para os 16 avos de final da prova, precisando para tal de vencer na receção aos turcos, na quinta-feira, e da derrota dos franceses, segundos, com sete, no duelo com os austríacos, já apurados (11 pontos).

O treinador vitoriano sublinhou, por isso, que a equipa, apesar de ter de esperar, tal como o Konyaspor - terceiro, com cinco pontos -, que o "Salzburgo tenha uma noite à Salzburgo", mostrando ser uma "equipa muito forte", tem, em primeiro lugar, de "ter a noção" de que precisa de "fazer um bom jogo" na quinta-feira, para se poder apurar.