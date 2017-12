Actualidade

Um grupo de estudantes da Universidade do Minho está a adaptar brinquedos doados às necessidades de crianças com paralisia cerebral, um "gesto de solidariedade e gratidão" que se repete há 11 anos, embora haja cada vez menos doações.

Hoje, a Sociedade Martins Sarmento, em Guimarães, transformou-se numa oficina do Pai Natal em que os duendes são alunos de Engenharia Eletrónica e Computadores da Universidade do Minho que, com a magia aprendida no curso, e um "simples adaptador", estão a tornar brinquedos eletrónicos "normais" em brinquedos funcionais para crianças com necessidades especiais "mas sem custarem 200 euros".

Há guitarras cor-de-rosa, cãezinhos de peluche, um urso contador de histórias, carrinhos, uma retroescavadora, e uma boneca que diz 'I Love You' quando lhe carregam na barriga. Um gesto básico para uns, mas impossível para algumas crianças.