Actualidade

João Sousa é o único tenista português com entrada direta no Open da Austrália, primeiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, com Gastão Elias e Pedro Sousa a estarem entre os 30 primeiros 'alternates'.

Atualmente no 57.º lugar do 'ranking' mundial, João Sousa é, de acordo com a lista de inscritos hoje divulgada, o único luso com lugar garantido no quadro de 128 tenistas que vão disputar o Open da Austrália, de 15 a 28 de janeiro.

Gastão Elias (115.º do mundo) e Pedro Sousa (126.º) são o 17.º e o 28.º 'alternate' e terão de esperar pela desistência de atletas para poderem entrar no quadro principal, embora tenham entrada na fase de qualificação.