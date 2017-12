Actualidade

O artista Rodrigo Gomes, criador da obra "Estivador de Imagens", é o vencedor por unanimidade da segunda edição do Prémio Sonae Media Art, no valor de 40 mil euros, foi hoje anunciado pelo júri, no Museu do Chiado, em Lisboa.

Resultado de uma parceria entre a Sonae e o Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, o prémio da área da arte contemporânea destina-se a artistas residentes no país que utilizem meios digitais e eletrónicos, nas áreas de 'vídeo arte', projetos sonoros, exploração do virtual e da interatividade.

Ao galardão - criado em 2015 - concorriam cinco finalistas, além do vencedor: André Martins, com a obra "Memorial Feed", André Sier, com "Wolfanddotcom", Nuno Lacerda, com "Samarra", e Sofia Caetano, com "GOD".