Actualidade

A Associação Nacional dos Parceiros das Plataformas Alternativas de Transporte (ANPPAT) considerou hoje que a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa em considerar ilegal a atividade da Uber em Portugal não tem influência no país.

"A Uber que opera em Portugal é a Uber B.V., pelo que a ANPPAT considera que esta decisão do Tribunal da Relação não tem qualquer influência no dia-a-dia dos milhares de motoristas e parceiros que trabalham através da aplicação eletrónica da Uber Portugal", pode ler-se no comunicado hoje divulgado.

Isto porque a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa respeita a Uber Tecnologies e não a Uber B.V.