Actualidade

A transportadora aérea portuguesa TAP registou 13,1 milhões de passageiros até novembro deste ano, mais 2,4 milhões do que no mesmo período do ano passado, foi hoje divulgado.

Em resposta enviada à agência Lusa, a empresa indica, assim, que em causa está um crescimento de 22%.

Só no mês de novembro, a TAP registou 1,135 milhões de passageiros, mais 17% do que no mesmo mês de 2016.