As taxas máximas aplicáveis aos créditos pessoais vão descer no primeiro trimestre de 2018, enquanto os juros dos cartões de crédito vão subir, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

Numa informação publicada no seu 'site', o BdP informa que a taxa máxima de juro sobre créditos pessoais sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades) recua de 13,8% no último trimestre de 2017 para 13,6% no primeiro trimestre do próximo ano.

Em sentido inverso, os juros referentes aos cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto sobem de 16,1% para 16,4% no primeiro trimestre do próximo ano.