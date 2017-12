Actualidade

O Município de Leiria pretende construir o primeiro pavilhão desportivo inclusivo do país, anunciou hoje o presidente da Câmara, Raul Castro, na sessão comemorativa do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

"Entre os desafios que queremos concretizar, destaco a construção, nas Cortes, do primeiro pavilhão desportivo inclusivo do país", sublinhou Raul Castro (PS), citado numa nota de imprensa, após a revelação ter sido feita na sessão comemorativa do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que decorreu hoje no Museu de Leiria.

Segundo o autarca, "no Município de Leiria tem ocorrido, nos últimos anos, uma consciencialização crescente para as questões da inclusão, uma preocupação que não se fica pelo discurso, mas materializa-se em atos".