Actualidade

O índice de referência da bolsa de Lisboa, o PSI20, encerrou hoje com uma descida de 0,26%, acompanhando a tendência negativa da maioria das principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, sete caíram, nove subiram e duas mantiveram-se inalteradas, com o BCP a liderar as descidas, com uma queda de 1,92%.

No resto da Europa, Frankfurt recuou 0,38%, Londres 0,28%, Paris 0,02%, enquanto Madrid ganhou 0,27%.