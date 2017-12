Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou hoje a que exista um clima de paz social na Autoeuropa de modo a que a fábrica de Palmela continue a ser um exemplo de excelência.

"É importante por aqueles trabalhadores, importante por trabalhadores que trabalham em empresas ligadas à Autoeuropa e é importante no fundo para o clima de paz social, estabilidade e crescimento económico que se tem vivido em Portugal nestes últimos dois anos", disse aos jornalistas Marcelo Rebelo de Sousa.

Falando à margem de uma visita a uma escola do concelho de Loures, o chefe de Estado comentava desta forma o anúncio feito hoje pela Autoeuropa da intenção de avançar com um horário de trabalho de laboração contínua, de forma a dar resposta ao volume de produção para satisfazer as encomendas do novo veículo T-Roc para 2018.