Incêndios

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já iniciou a reconstrução de casas nas zonas afetadas pelos incêndios, no âmbito da campanha "Tudo por Portugal", informou hoje o organismo em comunicado.

De acordo com a FPF, a primeira casa está a ser reconstruída em Vieira de Leiria, sendo expectável que as obras estejam concluídas antes do natal.

Durante a campanha "Tudo por Portugal", que incluiu os particulares da seleção principal com a Arábia Saudita e os Estados Unidos, a FPF angariou 720.416 euros.