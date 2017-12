Actualidade

A Procuradoria-Geral da República (PGR) de Moçambique anunciou hoje a detenção de um antigo ministro, de um antigo presidente da companhia aérea do país e de um gestor por ilegalidades na compra de aviões, que envolvem a brasileira Embraer.

Os três detidos são Paulo Zucula, antigo ministro dos Transportes e Comunicações, José Viegas, antigo presidente do conselho de administração das Linhas Aéreas de Moçambique, e Mateus Zimba, que ocupou o cargo de gestor sénior da Sasol Pretroleum Temane.

"Decorrido ano e meio de investigações, dentro e fora do país e cumpridas todas as formalidades legais, foram hoje detidos três arguidos envolvidos no processo em causa", refere a PGR em comunicado.