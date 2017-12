Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) quer estar envolvida em futuros processos de resolução de bancos, caso venham a acontecer, pelo impacto que essas decisões têm no mercado financeiro.

Na sua posição sobre a reforma da supervisão financeira, hoje divulgada, o regulador dos mercados financeiros concorda com a ideia do grupo de trabalho nomeado pelo Governo e liderado por Carlos Tavares (ex-presidente da CMVM) de autonomizar a função de autoridade de resolução do Banco de Portugal.

A CMVM considera, contudo, "indispensável" o seu envolvimento "no processo de preparação de uma decisão de resolução", seja através de "participação no órgão decisório" seja no "processo de decisão".