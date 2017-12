Actualidade

O Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, qualificou-se hoje para os quartos de final do Mundial de clubes de futebol, ao derrotar o Auckland City, da Nova Zelândia, por 1-0.

O jogo, disputado em Al Ain, no Abu Dhabi, permite à equipa da casa avançar para a ronda de sábado, em que vai defrontar o Urawa Red Diamonds, do Japão. No outro jogo dos 'quartos' jogam Pachuca, do México, e Wydad Casablanca, de Marrocos. O Real Madrid e os brasileiros do Grémio entram diretamente nas meias-finais.

O brasileiro Romarinho, que já venceu este troféu em 2012, então ao serviço do Corinthians, marcou o único golo da partida, a sete minutos do intervalo, em jogada individual.