Os autarcas socialistas apoiam a recandidatura de Manuel Machado para presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), mas o social-democrata Carlos Carreiras critica a "subordinação forte" do autarca do PS ao Governo.

Segundo Rui Santos, dirigente da ANA-PS (Associação Nacional de Autarcas do Partido Socialista), o atual presidente da ANMP foi reeleito para a presidência da Câmara de Coimbra e "está no exercício das suas funções".

"Julgo que estes quatro anos houve ganhos significativos relativamente àquilo que eram as intervenções, sobretudo no período da 'troika', que coartavam a autonomia dos municípios. Isso foi reganhado", disse à Lusa o também vogal do conselho diretivo da ANMP.