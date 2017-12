Actualidade

O FC Porto venceu hoje em casa dos austríacos do Kapfenberg Bulls por 71-61, mas falhou o apuramento para a segunda fase da Taça da Europa da FIBA em basquetebol, em jogo da última jornada do grupo C.

Numa 'poule' em que se apuravam os dois primeiros, a vitória acabou por ser insuficiente, uma vez que os montenegrinos do Mornar Bar receberam e bateram os finlandeses do Kataja Basket por 76-71, garantindo assim a continuidade na prova, juntamente com os autríacos.

O FC Porto, que ao intervalo já vencia por 39-28, concluiu o agrupamento no terceiro lugar.