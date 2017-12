Espetáculo inédito

“Popota ao Vivo” é um musical que atravessa por inteiro a vida da diva da música. Um espetáculo para toda a família que conta com os melhores profissionais e uma forte mensagem social e pedagógica.

É já amanhã que estreia um dos grandes espetáculos deste Natal. De sexta-feira a domingo, num Campo Pequeno preparado como nunca (ver apoios), cerca de 30 artistas dão vida a um espetáculo «à escala internacional», promete a organização ao Destak, num «misto de Broadway e Cirque du Soleil».

Embora acabe por estar direcionado especialmente aos mais pequenos, o musical Popota ao Vivo promete conquistar miúdos e graúdos, agradando a toda a família. Com «uma história envolvente, salta à vista a forte componente didática, em termos de valores sociais e familiares».

Ao longo do relato da história de vida da «diva da música», os espetadores poderão acompanhar o seu percurso desde o nascimento até se tornar uma estrela. Nada fica de fora. Dos primeiros passos no anonimato às dificuldades que surgiram ao longo do caminho, é-nos apresentado como a Popota ultrapassou os problemas para chegar ao sucesso. No essencial, uma caracterização do percurso de vida habitual desde a infância à idade adulta.

«De uma forma pedagógica, bem-humorada e transmitindo valores fundamentais – como a amizade, o amor e a importância da família –, passamos as várias etapas da sua vida e mostramos as várias dificuldades e desafios (medos, obstáculos) que passou em busca do seu sonho de criança: ser a Rainha da Pop», explica a organização, que pretende, «através da sua história de esforço, dedicação e empenho, passar a mensagem aos pais e filhos de que quando acreditamos nos nossos sonhos e lutamos por eles, o impossível não existe».

Totalmente inédito e 100% nacional, este musical apresenta textos de Henrique Dias e Roberto Pereira e direção musical de Artur Guimarães (orquestrou e dirigiu Fame ou Aladino) e Rodolfo Cardoso. Cantado ao vivo, o espetáculo tem encenação de Sissi Martins (participou em Jesus Christ Superstar, Feiticeiro de Oz ou Música no Coração) e coreografia de Rita Spider (Michael Jackson, Cirque du Soleil ou Dancing With the Stars).

A encenação é composta por diferentes artes de palco, como representação, canto, dança e acrobacia, com destaque para as performances de dança vertical, gospel e parkour. O video mapping é outra das atrações mais marcantes.

Os ingressos encontram-se à venda na Ticketline, no Campo Pequeno e nalgumas lojas Continente selecionadas (mais informações em www.popota.continente.pt). Os preços vão dos 12€ aos 35€ e está garantido 25% de desconto em cartão Continente.

EM NÚMEROS

60 técnicos envolvidos, entre som, robótica, vídeo, luz, adereços, guarda-roupa, etc.

3 meses de ensaios para preparar este musical, que vai ter três apresentações este fim de semana

6 dias de montagem, para que atores, cantores, bailarinos e acrobatas tenham as melhores condições

75 minutos é a duração de cada espetáculo na sexta (18h), no sábado e no domingo (15h)

34 metros de largura do palco – o maior alguma vez montado no Campo Pequeno

5 ecrãs LED: o maior com 15 metros por 8 metros de medida e outros quatro com 5 metros por 8 metros

100 peças de guarda-roupa e adereços usados no espetáculo