Actualidade

Centenas de peruanos marcharam na quarta-feira pelas ruas da capital, Lima, num protesto contra a impunidade de casos de corrupção e em defesa da democracia no país.

A mobilização, que decorreu sob o lema "contra o golpe e a corrupção", foi fruto de uma iniciativa de grupos de defesa dos direitos humanos, organizações sociais, sindicatos e partidos políticos como os esquerdistas Frente Amplio e Nuevo Perú.

Os manifestantes concentraram-se na praça San Martín e percorreram as principais ruas e avenidas do centro de Lima com o objetivo de demonstrar a sua indignação contra a classe política que tem governado o país nas últimas três décadas.