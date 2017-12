Actualidade

O secretário-geral adjunto da ONU para os Assuntos Políticos reuniu-se hoje com o ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano em Pyongyang, no âmbito de uma rara visita oficial ao país iniciada na terça-feira.

Jeffrey Feltman encontrou-se com Ri Yong Ho no quadro daquela que figura como a visita de mais alto nível das Nações Unidas à Coreia do Norte desde 2010.

Desconhece-se, de momento, o teor das conversações. Segundo os meios de comunicação oficiais norte-coreanos, na véspera, num encontro com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeffrey Feltman abordou a ajuda e operações da ONU na Coreia do Norte.