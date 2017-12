Actualidade

O quadro "Salvator Mundi", de Leonardo da Vinci, recentemente arrematado em leilão pelo valor recorde de 450 milhões de dólares (380 milhões de euros), vai seguir para o Museu do Louvre em Abu Dhabi.

O anúncio foi feito na quarta-feira pelo recém-inaugurado museu, localizado na ilha de Saadiyat, na capital dos Emirados Árabes Unidos.

O quadro, um dos poucos do mestre do Renascimento existentes (estimados em menos de 20) e o único na mão de particulares, foi vendido, no mês passado, pela leiloeira Christie's a um comprador anónimo. Segundo o The New York Times, o misterioso novo dono de "Salvator Mundi" é Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud, um príncipe saudita pouco conhecido sem historial como grande colecionador de arte.