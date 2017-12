Actualidade

A proprietária de um lar de terceira idade em Lisboa acusada pelo Ministério Público (MP) de maus-tratos sobre 10 idosos, que se encontravam internados na instituição, conhece hoje o acórdão.

A sessão está agendada para as 09:30 no Juiz Central Criminal, Juiz 2, no Campus da Justiça, Parque das Nações.

Nas alegações finais, que decorreram a 14 de setembro, a procuradora do MP defendeu a condenação da arguida, sem no entanto quantificar a pena, tendo os advogados Paulo Graça e Paula Roque pedido a absolvição da cliente.