Venezuela

Uma das maiores petrolíferas estatais chinesas moveu, no final de novembro, num tribunal norte-americano, uma ação contra a empresa Petróleos da Venezuela SA (PDVSA) por alegado incumprimento contratual.

De acordo com o jornal Financial Times, a ação foi apresentada por uma empresa subsidiária da chinesa Sinopec a 27 de novembro último, num tribunal de Houston (estado do Texas), e marca um afastamento entre Caracas e Pequim.

"A ação tem o valor de 23,7 milhões de dólares (20,08 milhões de euros), mais danos punitivos, por um contrato de maio de 2012, para o fornecimento de varas de aço por 43,5 milhões de dólares (36,86 milhões de euros), cuja metade continua por pagar", indicou o diário citando documentos judiciais.