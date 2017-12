Actualidade

A CDU na Câmara do Montijo exigiu à autarquia a remoção urgente das degradadas placas de fibrocimento da cobertura da antiga fábrica da INFAL, alertando para o perigo de libertação de fibras de amianto para a atmosfera.

Numa intervenção na reunião de câmara de quarta-feira, o vereador Carlos Almeida (CDU) recordou que a degradação da superfície das chapas de cobertura liberta constantemente fibras de amianto, que são levadas pelo vento para as urbanizações junto ao quarteirão da velha fábrica e que estas fibras, quando inaladas, podem provocar vários tipos de cancro.

"Estas fibras minerais de amianto em suspensão no ar, quando inaladas, são fortemente causais de vários tipos de cancro, que se podem manifestar vários anos após a contaminação das vítimas", sublinhou o responsável da CDU, lembrando que a degradação a que as instalações da antiga transformadora de cortiça têm sido votadas faz com que ocorram "colapsos parciais" das chapas de cobertura.