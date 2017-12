Jerusalém

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, acusou hoje o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, de lançar o Médio Oriente para um "círculo de fogo" com a sua controversa decisão de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel.

"Fazer isso é lançar a região para um círculo de fogo", afirmou Erdogan, aos jornalistas, a partir do aeroporto de Ancara.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu na quarta-feira Jerusalém como capital de Israel, tornando-se no único país do mundo a tomar essa decisão que representa uma rutura com décadas de neutralidade da diplomacia norte-americana no âmbito do dossiê israelo-palestiniano.