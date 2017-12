Actualidade

As economias da zona euro e da União Europeia (UE) cresceram 2,6% no terceiro trimestre, face ao mesmo período de 2016, depois de uma subida homóloga de 2,4% no período anterior, divulga o Eurostat.

Já na variação em cadeia, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) abrandou para os 0,6% entre julho e setembro, quer na zona euro, quer na UE, depois de ter aumentado 0,7% no segundo trimestre.

Em termo homólogos, o PIB aumentou nos 26 países para os quais há dados disponíveis (de fora ficam a Irlanda e o Luxemburgo), com destaque para a Roménia (8,6%), Malta (7,7%), Letónia (6,2%), Polónia (5,2%) e República Checa (5,0%).