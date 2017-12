Incêndios

O Presidente da República vai passar o dia de Natal em Pedrógão Grande e nos concelhos vizinhos de Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera e o fim do ano em Oliveira do Hospital e Vouzela.

Esta informação consta de uma nota hoje divulgada pela Presidência da República, na qual se confirma que, "tal como tinha prometido", Marcelo Rebelo de Sousa visitará "no Natal e no Ano Novo os locais dos grandes incêndios de junho e outubro".

Segundo esta nota, "Presidente Marcelo Rebelo de Sousa passará o dia 25 de dezembro em Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, com as famílias vítimas dos incêndios de 17 de junho" que afetaram estes concelhos do distrito de Leiria, e se espalharam ainda aos distritos de Castelo Branco e de Coimbra.