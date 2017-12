Migrações

A Comissão Europeia decidiu hoje instaurar ações contra a Hungria, Polónia e República Checa no Tribunal de Justiça da União Europeia por estes Estados-membros "não terem cumprido as suas obrigações legais em matéria de recolocação" de refugiados.

O executivo comunitário sublinha que, "apesar da confirmação pelo Tribunal de Justiça da UE da validade do regime de recolocação no seu acórdão de 06 de setembro, a República Checa, a Hungria e a Polónia continuam a violar as suas obrigações legais".

Bruxelas aponta que, tal como sucedeu na sequência da abertura dos processos de infração, em junho passado, as respostas que recebeu de Budapeste, Varsóvia e Praga foram mais uma vez determinadas "não satisfatórias" e os três Estados-Membros "não deram indicações de que contribuirão para a implementação do regime de recolocação de emergência".