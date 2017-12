Actualidade

As trabalhadoras não qualificadas foram a categoria que, pela primeira vez, predominou entre as mulheres que realizaram uma interrupção da gravidez em 2016, procedimento que voltou a baixar nesse ano.

De acordo com o relatório dos registos das interrupções da gravidez (IG), divulgado pela Direção Geral da Saúde (DGS), em 2016 voltou a diminuir o número de IG: 15.959 (16.028 em 2015).

Deste número, as IG por opção da mulher nas primeiras dez semanas constituem cerca de 96,6% do total das intervenções realizadas, seguindo-se a "grave doença ou malformação congénita do nascituro" (2,77%) e outras.