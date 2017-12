Eurogrupo

O presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, manifestou-se hoje contra a proposta de um ministro europeu da Economia que acumule as funções de comissário e presidente do fórum de ministros da zona euro, para o qual Mário Centeno foi eleito.

"Acho que o Eurogrupo vai insistir em ter o seu próprio presidente. Acabámos de eleger Mário Centeno para os próximos dois anos e meio, e há um forte sentimento no Eurogrupo de que deve haver uma distinção entre o papel do grupo, que é um grupo de ministros, intergovernamental, e o papel da Comissão", comentou Dijsselbloem, perante a comissão de assuntos económicos do Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Dijsselbloem reagia às propostas apresentadas na quarta-feira pela Comissão Europeia para o aprofundamento da União Económica e Monetária (UEM) e que contemplam, entre outras ideias, a criação do cargo de um ministro europeu da economia e finanças.