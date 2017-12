Catalunha

A polícia belga reviu em alta para 45 mil a estimativa do número de pessoas que hoje estão a manifestar-se em Bruxelas a favor da independência da Catalunha, sob o slogan "Acorda Europa".

Inicialmente, as autoridades policiais de Bruxelas estimavam entre 10.000 e 20.000 as pessoas que se juntaram à manifestação, organizada por duas associações independentistas catalãs, e que desfilam nas imediações das instituições da União Europeia, com o objetivo de "acordar a Europa".

Os manifestantes chegaram a Bruxelas pelos mais diversos meios de transporte: além dos voos comerciais, centenas viajaram em voos 'charter', foram mobilizados mais de 250 autocarros, alguns dos quais tiveram muitas dificuldades em chegar ao "quarteirão europeu", já que os acessos ficaram bloqueados, e outros deslocaram-se mesmo em viaturas particulares.