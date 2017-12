Actualidade

O Presidente da República condecora hoje no Porto o historiador Germano Silva, o ex-ministro Valente de Oliveira, Amândio Secca, presidente da Cooperativa Árvore, um nadador salvador, o fundador das motos Casal, um pediatra e um empresário, revelou fonte oficial.

Fonte da Presidência da República adiantou à Lusa que Marcelo Rebelo de Sousa homenageia esta tarde na Câmara do Porto, numa cerimónia à porta fechada, sete personalidades do Norte, citando Germano Silva, Valente de Oliveira, Amândio Secca, o nadador salvador Eduardo Raposo Rodrigues de Sousa e João Francisco do Casal, fundador das motos Casal (ambos de Aveiro).

A imposição de insígnias do Presidente da República, com hora de início marcada para as 15:30, distinguirá ainda José Manuel Gonçalves Oliveira, diretor do serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do Médio Ave, em Famalicão e o empresário da região de Braga, Avelino Gonçalves do Carmo, do grupo Navarra Alumínios.