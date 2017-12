Actualidade

O Turismo gerou mais de 11 mil milhões de euros em Valor Acrescentado Bruto (VAB), o equivalente a 7,1% do VAB da economia nacional, mais 9,9% face a 2015, segundo a conta satélite do setor, do INE.

"Hoje é um dia marcante", afirmou a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, na apresentação dos resultados da Conta Satélite do Turismo, reativada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), retomada em 2015 e cujos últimos resultados remontavam a 2010.

A conta confirma também que os gastos com turistas estão a aumentar, com um consumo de 23 mil milhões de euros em 2016, representando mais de 12% do Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal e traduzindo um aumento homólogo de 5,8%.