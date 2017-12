Actualidade

A capacidade do terminal de contentores de Alcântara vai ser aumentada através da ampliação da frente de acostagem em 440 metros, de acordo com uma resolução aprovada em Conselho de Ministros, que o PSD de Lisboa vai contestar.

De acordo com a resolução aprovada em Conselho de Ministros, e publicada em Diário da República a 24 de novembro, "o projeto visa aumentar a capacidade do terminal de Alcântara, aumentando a sua eficiência através da instalação de equipamentos modernos e do aumento de fundos para a escala de navios de maior dimensão".

Assim, "a primeira fase do projeto compreende um aproveitamento da frente de acostagem de 630 metros para 1.070 metros, numa área de 21 hectares, com capacidade até 640 mil TEU" (carga contentorizada), refere o documento.