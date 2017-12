Seca

Os níveis de água subterrânea têm tido "descidas significativas" ao longo dos últimos meses na bacia hidrográfica do Tejo, sendo semelhantes à seca de 2004-2005 e, "nalguns casos, mesmo inferiores", disse à Lusa fonte da APA.

Em resposta a questões colocadas pela Lusa, o Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) afirmou que a diminuta precipitação do último ano hidrológico e as utilizações existentes levaram a "descidas significativas" dos níveis de água subterrânea, "tanto nos sistemas aquíferos como no interior da região, nas formações do Maciço Antigo".

"A descida dos níveis piezométricos (nível de água subterrânea) pode conduzir a que as captações de água de menor profundidade fiquem secas e que se comecem a utilizar as reservas", podendo também ocorrer "com maior frequência furos improdutivos".